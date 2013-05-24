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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 11:29 BJT

波音787-8飞机获中国民航局认可证

据中国民用航空局网站周四晚间消息，中国民航局当日已签发波音公司787-8飞机型号认可证，这意味着该型飞机具备进入中国民用航空市场的资格。目前中国国际航空、南方航空和海南航空已分别订购了15架、10架和10架波音787飞机。路透
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