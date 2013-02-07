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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 14:02 BJT

波音拟更改787客机电池设计 将起火风险降至最低--WSJ

华尔街日报周三报道称，波音正在着手修改787客机的电池设计，将起火风险降至最低，并希望最早在3月复飞。援引政府和行业人士的报道称，波音拟修改电池内部设计，以防止高温或火势扩散。不过消息人士指出，技术细节尚未最终敲定或批准。路透
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