波音787客机电池改装完成后可望在约1周内复航

波音周一已将强化后的锂电池系统安装在日本全日空的五架787客机，这一程序启动后，预料这些第一批商用化的Dreamliner客机将在约一周内准备好复航。消息人士表示，全日空计划在5月针对修复后的飞机进行100-200次的往返飞航测试，在6月恢复载客。路透