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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 16:51 BJT

波音申请FAA批准787梦幻客机试飞

波音已向美国联邦航空管理局(FAA)提出787梦幻客机试飞申请。两周前该款机型被全部禁飞。西雅图时报(Seattle Times)援引两名消息人士称，波音将测试针对上月787客机电池起火原因的解决办法，但载客飞行可能还要几周甚至几个月后。路透
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