波音全力配合调查 多国停飞787客机

路透西雅图1月16日 - 波音(BA.N)执行长Jim McNerney周三称其对787客机的安全性充满信心，并称波音正在连续工作，以尽早解除对787客机的停飞令。当日稍早，美国联邦航空管理局因之前787客机发生的多起事故，下达了停飞令。

“确保乘坐波音客机的乘客和机组人员安全是我们的最高使命。”McNerney在周三晚间发布的声明称。

“波音坚决支持联邦航空管理局，将尽快找到解决方案。”

“波音正在连续工作，配合客户、监管机构和调查机构的工作。波音将动用全部资源予以配合。”

日本国土交通省周四表示，将停飞波音787梦幻客机，且不能确定将停飞多久，在恢复该机型飞行方面将与美国FAA保持协调。

欧洲航空安全局(EASA)发言人周四稍早表示，该局将跟进美国联邦航空管理局(FAA)的作法，暂时停飞波787客机。

印度航空管理当局周四亦表示，停飞印度航空(AIR INDIA)所有六架波音梦幻客机。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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