波音申请FAA批准787梦幻客机试飞

美股小涨 投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约2月4日 - 波音(BA.N)已向美国联邦航空管理局(FAA)提出787梦幻客机试飞申请.此举表明,该公司在解决787客机电池故障上取得进展.两周前该款机型被全部禁飞.
波音称,已经提交试飞申请,证实了西雅图时报(Seattle Times)的报导.该报援引消息人士称,FAA最早可能在周一晚间予以批准.FAA没有立即回覆记者询问.
该报援引两名消息人士称,波音将测试对导致上月787客机电池起火原因的解决办法,但载客飞行可能还要几周甚至几个月后.(完)
(编译 程琳; 审校 李爽)
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路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。