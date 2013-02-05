波音申请FAA批准787梦幻客机试飞

路透纽约2月4日 - 波音(BA.N)已向美国联邦航空管理局(FAA)提出787梦幻客机试飞申请.此举表明,该公司在解决787客机电池故障上取得进展.两周前该款机型被全部禁飞.

波音称,已经提交试飞申请,证实了西雅图时报(Seattle Times)的报导.该报援引消息人士称,FAA最早可能在周一晚间予以批准.FAA没有立即回覆记者询问.

该报援引两名消息人士称,波音将测试对导致上月787客机电池起火原因的解决办法,但载客飞行可能还要几周甚至几个月后.(完)

(编译 程琳; 审校 李爽)

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