全球监管当局纷纷下令停飞波音787梦幻客机

2013年1月17日，一架波音787梦幻客机停在华盛顿埃弗雷特的佩恩机场。 REUTERS/Anthony Bolante

* 全球多数监管当局继美国FAA后要求停飞787客机

* 波兰LOT最先向波音寻求赔偿

* 日本航空取消一周内东京至圣地亚哥的航班

* 波音股价周四收涨1.24%

路透东京/西雅图1月17日 - 全球各航空公司周四紧急调整航班,因多国监管当局继美国之后纷纷颁布波音(BA.N)787梦幻客机停飞令,电池相关问题则遭到调查.

波兰政府控股的LOT航空公司表示,因停飞两架客机将向波音寻求赔偿.该公司预计3月底前将有另外三架梦幻客机交付,但副总裁Tomasz Balcerzak在记者会上表示,只有解决了相关技术问题,才会同意接收.

波音787梦幻客机不断传出问题,引发对于采用锂离子电池的担忧.全日本空输(9202.T)周三的一架国内航班飞行途中,飞机仪表显示电池出现故障发出警报,随后紧急迫降.

波音股价周四在纽约证交所收盘上涨1.24%.在近期一系列事故爆出后的头几周,其股价表现相对好于大盘,但近来下跌,因分析师愈加担忧波音可能面临的成本.

"虽然完全有可能在短期内解决电池问题,但787客机目前的认证也同样有可能遭到质疑,"BB&T Capital Markets分析师Carter Leake周四表示.其并将对波音股票的评级下调至"减持".

美国联邦航空管理局(FAA)周三暂时停飞波音787客机,并称航空公司必须证明事故所涉锂离子电池的安全性之后,方能恢复使用波音787梦幻飞机,但FAA没有给出具体时间安排.

波音在全球一共卖出了大约850架787客机,迄今已经交付50架.其中约半数在日本投入运营,但印度、南美、波兰、卡塔尔、埃塞俄比亚的航空公司以及美国的联合航空也在投入运营.

**航班调度缺口**

工程师和监管机构正检查对梦幻客机电池和复杂的电子系统等部分,因此大部分梦幻客机实际上处于停飞状态,各航空公司飞机调度面临缺口.

日本航空(9201.T)表示,取消1月25日以前往返于东京与加州圣地亚哥之间的八个梦幻客机航班,约有1,290名乘客受到影响,另外原订以787客机飞行的70个航班,将改用其他客机.印度航空表示,将用其它客机来替代原定的梦幻客机航班.

卡塔尔航空表示,将停飞旗下五架787客机.埃塞俄比亚航空公司则称旗下四架梦幻客机并未出现类似问题,但也将采取停飞措施.

瑞穗证券估算,全日空停飞787造成的损失一天超过110万美元.梦幻客机是全日空成长战略的关键.

日本和印度的监管当局表示,还不清楚梦幻客机何时能够复航.欧洲航空安全局(EASA)表示,欧洲也将跟进FAA下令停飞.

波音在声明中表示,公司对787的安全性有信心.

**最糟糕的事**

航空业咨询公司Leeham的分析师Scott Hamilton说,"对飞机生产计划来说,没有比飞机停飞更糟糕的事情了".

"如果问题不仅是电池设计不良,而是还得重新设计部分与电池有关的系统,并调查相关安全措施失效原因,那么将引起连锁效应.他们还会有更多客机即将出厂,却无法交货.库存增加.每过一天....就是交货多延迟一天."

美国航空(American Airlines)表示不会撤销本周刚下达的42架波音梦幻客机订单.该订单目前正在等待美国破产法院批准.

该公司的美国业务首席商务官Virasb Vahidi接受采访时表示,"我们一直与波音公司保持交流,并相信波音787是非常好的飞机."

**机上的烟雾**

据日本共同社报导,日本运输安全委员会称,此前紧急迫降的波音梦幻客机上所使用锂电池的内部已经碳化变黑,比正常重量轻了5千克.美国联邦航空管理局(FAA)、波音以及美国国家交通运输安全委员会的代表预定周五到达日本,对事故飞机进行检测.

采用新电池技术是787飞机节省成本的特性之一,波音称要比采用旧技术的飞机节省20%的燃油.

波音787代表着飞机设计上的一个飞跃,但该项目此前一直被成本超支和多年延误而拖累.

专家称,从监管机构处理飞机安全问题的常见做法来判断,美国官方和波音公司将讨论检测梦幻客机的具体标准.如有需要,他们还将确定应该修复的地方并为此制定时间表.分析师表示,现在还不清楚这一过程需要多长时间与多少资金,但有人质疑,波音公司还能否继续此前计划,实现在今年年底前将787客机月产量翻倍至10架.

"肯定会造成生产放慢,很显然,这次事情暴露的问题之一就是,还没完全把握好生产节奏就开始生产了."Teal Group分析师Richard Aboulafia说.

不过,飞机行业多名消息人士透露,波音暂不会面临航空公司取消订单的急迫威胁.

"你不会看到订单取消的,"咨询公司Leeham的Hamilton说.他指出,航空公司并无替代产品可以选择,因为空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA与787竞争的机型已经售罄,而且等待交货的订单已经排到几年之后.

空中客车公布其2012年订单量下降43%,向波音拱手让出第一大飞机制造商的宝座.但空客表示,有信心今年年中实现采用碳复合材料的A350客机的首航.该机型也将采用由法国Saft Groupe SAS1A.PA制造的锂离子电池.(完)

(编译 王兴亚/梁睿雪/王湄; 审校 蔡美珍/隋芬)

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