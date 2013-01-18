全球监管当局纷纷下令停飞波音787梦幻客机

《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
* 全球多数监管当局继美国FAA后要求停飞787客机
* 波兰LOT最先向波音寻求赔偿
* 日本航空取消一周内东京至圣地亚哥的航班
* 波音股价周四收涨1.24%
路透东京/西雅图1月17日 - 全球各航空公司周四紧急调整航班,因多国监管当局继美国之后纷纷颁布波音(BA.N)787梦幻客机停飞令,电池相关问题则遭到调查.
波兰政府控股的LOT航空公司表示,因停飞两架客机将向波音寻求赔偿.该公司预计3月底前将有另外三架梦幻客机交付,但副总裁Tomasz Balcerzak在记者会上表示,只有解决了相关技术问题,才会同意接收.
波音787梦幻客机不断传出问题,引发对于采用锂离子电池的担忧.全日本空输(9202.T)周三的一架国内航班飞行途中,飞机仪表显示电池出现故障发出警报,随后紧急迫降.
波音股价周四在纽约证交所收盘上涨1.24%.在近期一系列事故爆出后的头几周,其股价表现相对好于大盘,但近来下跌,因分析师愈加担忧波音可能面临的成本.
"虽然完全有可能在短期内解决电池问题,但787客机目前的认证也同样有可能遭到质疑,"BB&T Capital Markets分析师Carter Leake周四表示.其并将对波音股票的评级下调至"减持".
美国联邦航空管理局(FAA)周三暂时停飞波音787客机,并称航空公司必须证明事故所涉锂离子电池的安全性之后,方能恢复使用波音787梦幻飞机,但FAA没有给出具体时间安排.
波音在全球一共卖出了大约850架787客机,迄今已经交付50架.其中约半数在日本投入运营,但印度、南美、波兰、卡塔尔、埃塞俄比亚的航空公司以及美国的联合航空也在投入运营.
**航班调度缺口**
工程师和监管机构正检查对梦幻客机电池和复杂的电子系统等部分,因此大部分梦幻客机实际上处于停飞状态,各航空公司飞机调度面临缺口.
日本航空(9201.T)表示,取消1月25日以前往返于东京与加州圣地亚哥之间的八个梦幻客机航班,约有1,290名乘客受到影响,另外原订以787客机飞行的70个航班,将改用其他客机.印度航空表示,将用其它客机来替代原定的梦幻客机航班.
卡塔尔航空表示,将停飞旗下五架787客机.埃塞俄比亚航空公司则称旗下四架梦幻客机并未出现类似问题,但也将采取停飞措施.
瑞穗证券估算,全日空停飞787造成的损失一天超过110万美元.梦幻客机是全日空成长战略的关键.
日本和印度的监管当局表示,还不清楚梦幻客机何时能够复航.欧洲航空安全局(EASA)表示,欧洲也将跟进FAA下令停飞.
波音在声明中表示,公司对787的安全性有信心.
**最糟糕的事**
航空业咨询公司Leeham的分析师Scott Hamilton说,"对飞机生产计划来说,没有比飞机停飞更糟糕的事情了".
"如果问题不仅是电池设计不良,而是还得重新设计部分与电池有关的系统,并调查相关安全措施失效原因,那么将引起连锁效应.他们还会有更多客机即将出厂,却无法交货.库存增加.每过一天....就是交货多延迟一天."
美国航空(American Airlines)表示不会撤销本周刚下达的42架波音梦幻客机订单.该订单目前正在等待美国破产法院批准.
该公司的美国业务首席商务官Virasb Vahidi接受采访时表示,"我们一直与波音公司保持交流,并相信波音787是非常好的飞机."
**机上的烟雾**
据日本共同社报导,日本运输安全委员会称,此前紧急迫降的波音梦幻客机上所使用锂电池的内部已经碳化变黑,比正常重量轻了5千克.美国联邦航空管理局(FAA)、波音以及美国国家交通运输安全委员会的代表预定周五到达日本,对事故飞机进行检测.
采用新电池技术是787飞机节省成本的特性之一,波音称要比采用旧技术的飞机节省20%的燃油.
波音787代表着飞机设计上的一个飞跃,但该项目此前一直被成本超支和多年延误而拖累.
专家称,从监管机构处理飞机安全问题的常见做法来判断,美国官方和波音公司将讨论检测梦幻客机的具体标准.如有需要,他们还将确定应该修复的地方并为此制定时间表.分析师表示,现在还不清楚这一过程需要多长时间与多少资金,但有人质疑,波音公司还能否继续此前计划,实现在今年年底前将787客机月产量翻倍至10架.
"肯定会造成生产放慢,很显然,这次事情暴露的问题之一就是,还没完全把握好生产节奏就开始生产了."Teal Group分析师Richard Aboulafia说.
不过,飞机行业多名消息人士透露,波音暂不会面临航空公司取消订单的急迫威胁.
"你不会看到订单取消的,"咨询公司Leeham的Hamilton说.他指出,航空公司并无替代产品可以选择,因为空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA与787竞争的机型已经售罄,而且等待交货的订单已经排到几年之后.
空中客车公布其2012年订单量下降43%,向波音拱手让出第一大飞机制造商的宝座.但空客表示,有信心今年年中实现采用碳复合材料的A350客机的首航.该机型也将采用由法国Saft Groupe SAS1A.PA制造的锂离子电池.(完)
(编译 王兴亚/梁睿雪/王湄; 审校 蔡美珍/隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
路透上海4月7日 - 今年一季度离岸人民币债券（包含存单CD）净供给量依旧为负，且市场仍担忧人民币贬值，需求亦相对疲软；市场人士预计，今年离岸人民币债券发行量仍将小于到期量，且减少量主要来自债券类，形同鸡肋的市场何时再次迎来转机，关键看融资成本。
路透台北4月7日 - 市场本周最关注的莫过于美国总统特朗普上任以来，与中国国家主席习近平首度进行的面对面会谈，各界关注特朗普会否利用中美贸易关系，迫使北京采取更多行动牵制朝鲜，而市场面对贸易战可能爆发的担忧则如坐针毡。