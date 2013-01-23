航空产业: 美国参议院将检讨FAA对梦幻客机锂电池的认证许可

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透华盛顿1月22日 - 一名美国国会助理周二表示,参议院商务、科学及交通委员会将在未来数周内举行听证会,对美国航空安全监管及美国联邦航空管理局(FAA)决定允许波音 在新787梦幻客机上使用高度易燃锂离子电池进行检讨.
美国、日本和法国当局正在调查梦幻客机因机上锂电池引发的两起案例.一例是在波士顿导致一架停放于机场的客机起火,另外一例为致使一架客机在日本紧急迫降.
为此,全球各当局上周下令50架波音787客机全部停飞.
"FAA发出的认证许可肯定将是这场航空安全监管听证会的关键."该委员会的一名助理在电子邮件中路透表示.
该位助理称,参议院商务委员会主席洛克菲勒(John Rockefeller)正在"密切关注梦幻客机及FAA工作小组的相关情况,他认为FAA和(交通部)正非常仔细地检查此事."这名助理并未获得对外发言的授权.
几名国会助理表示,众议院运输和基础设施委员会也在密切留意787客机调查和FAA监督问题,但目前并未计划正式召开听证会.
一名波音发言人表示,波音官方已向参众两院的监督委员会和其他重要议员汇报了此事.(完) (编译 王翔琼; 审校 李婷仪/高琦)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)