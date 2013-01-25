波音787事故原因调查远未结束 监管当局表达“深切担忧”

1月24日，美国国家运输安全委员会主席Deborah Hersman（中）在华盛顿的实验室向记者说明日航波音787锂电池问题调查进展。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿1月24日 - 美国安全当局的一位高级官员周四表示,对波音787客机电池起火事故原因的调查远未结束,引人联想当局恐会延长787客机的暂时禁飞令.

美国国家运输安全委员会主席Deborah Hersman明确指出,调查员发现1月7日在波士顿受损的787客机电池存在一系列"特征",但并非引发事故的根本原因.Hersman还称,委员会将检查787客机蓄电池室区域的设计,以及合规标准是否够严格.

这样的言论在部分航空业内安全专家看来,明确说明当局不再认为这只是787新机的磨合问题.

那使人担心事故对波音的财务影响,波音目前仍在继续生产787,并准备交付事宜.而对于很多航空公司来说,他们还指望靠787推进业务拓展计划.

"调查尚处于初期阶段,还有很多事情要做,"Hersman在记者会上说."这是前所未有的事情.我们对之非常关切.我们不希望发生飞机机舱起火的事故.这是非常严重的飞行安全隐患."

她拒绝回答有关调查将持续多久的多方询问,只是说可能需要数周或更多的时间.她亦不会说787飞机将于何时再次飞行,因这个决定掌握在美国联邦航空管理局(FAA)的手中.

前美国国家运输安全委员会主席Mark Rosenker称,记者会清楚的表明,此调查在寻找电池着火原因方面未达到预定的目标.

弗吉尼亚Teal Group的航空领域分析师Richard Aboulafia表示,国家运输安全委员会的记者会清楚的表明,调查人员在寻找电池问题原因时未能得到满意结果.

波音在周四稍晚的一份声明中称,公司正同监管机构合作,并成立了由"数百名工程师和技术专家"组成的多个小组协助调查.

"波音非常希望双方调查机构继续调查工作,并找出这些问题的原因,我们支持他们全部的解决方案,"波音说,并补充称其不允许就调查进展作出直接评论.

上周着陆事件之前,787飞机项目已比原计划推迟了数年,此次事件意味着波音将无法向客户交付新完工的飞机.

美国联合大陆控股有限公司(United Continental)(UAL.N)等波音客户或许不得不再等待更长的时间才能接收已经定购的飞机.该公司旗下的美国联合航空公司已有六架787"梦想"飞机在飞.

"历史告诉我们,所有的新型飞机都会存在问题,787也不例外,"美国联合大陆控股有限公司的董事长兼执行长Jeff Smisek在该公司财报电话会议中说."我们对此款飞机以及波音修复相关问题的能力仍有信心,就好比他们在自己所生产的其它新型飞机上所做的一样."

Smisek周四称,公司在下半年仍料将再接收两架787飞机.(完)

(编译 白云/侯向明; 审校 高琦)

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