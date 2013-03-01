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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 14:01 BJT

波音拟今年在南卡州787工厂裁员数百人--WSJ

华尔街日报周四报道称，波音公司今年将在美国南卡罗来纳州制造787梦幻客机的工厂裁减数百个工作岗位，但此举与近期停飞事件无关。报道称，鉴于新型客机的生产率提高，裁员计划并非不同寻常，在787客机电池问题出现之前就已开始考虑裁员。路透
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