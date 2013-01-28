波音787电池起火原因仍未查明 调查或需数月甚至一年

美国国家运输安全委员会周日称，在对波音787梦幻客机本月在波士顿发生电池起火事故的进一步检测中，仍然未找出起火原因。在一份声明中，该委员会称对飞机上未损坏电池的初步调查“没有发现明显异常”。梦幻客机的困境令航空业不安，安全监管部门和专家称调查可能得花上数月甚至一年时间。路透