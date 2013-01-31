波音认为787客机问题对今年财测影响不大

2013年1月29日，全日空的波音787梦幻客机停在东京羽田机场。 REUTERS/Toru Hanai

路透纽约1月30日 - 波音(BA.N)周三称,将继续坚持使用锂离子电池技术,尽管其在本月导致787梦幻客机发生问题遭到禁飞.波音表示,这次停飞并未对该公司2013年财测造成明显影响.

波音在回应有关该电池可能有更多超出外界所知的问题时,仅表示该公司仍在按照计划加速生产这款新飞机.

执行长Jim McNerney说,目前业务一切照常运作.波音也没有建议供应商放慢787客机零件的出货.梦幻客机是波音成立97年来,外包生产项目最广的一款客机.

"就我们目前所知,我们并没有选错电池技术."McNerney说.

"我们认为这项电池技术很不错,而且很适合这款飞机.我们正在深究这些意外的起因,会逐步探查后续资料.但就目前我们掌握的情况,我们并不怀疑这项技术."

McNerney说,公司内外共有数百位专家参与调查电池起火的原因,但这些调查与公司经营是分开的,没有占用公司既定成长计划的重要资源.

"我们的计划是继续生产787客机,并继续研发广体客机."McNerney说.

波音并公布第四季获利优于市场预期.

波音股价周三收高1.28%,报74.59美元.

但波音公布的2013年财测未包括787客机造成的重大冲击.

波音称,他们预期将在2013年交付至少60架梦幻客机,低于此前部分分析师预估的80架以上.787客机每月产量为5架.

McNerney表示,波音仍计划在2013年中期前将787客机产量提升至每月七架,并在年底前进一步提高至每月10架.

最新的产量预测令一些人感到意外.美国穆迪投资服务公司(Moody's)的Russell Solomon预期2013年787客机交付数量为100架,并称波音至少60架的预估"远低于我们此前的预期".

与此同时,波音公布第四季净利降至9.78亿美元,合每股盈余(EPS)为1.28美元;上年同期分别为13.9亿美元和1.84美元,其中包括一笔特殊税项利得.分析师此前预估EPS为1.19美元.

根据汤森路透I/B/E/S,华尔街普遍预测波音2013年EPS为5.13美元.

波音第四季营收增长14%至223亿美元.

该公司称其第四季共计净收到394架客机订单,分机订购总量升至近4,400架,价值达创纪录的3,190亿美元.该公司第三季净接获369架客机订单,订单总量约为4,100架,价值3,070亿美元.

波音首次根据标准会计规则公布了扣除多数养老金支出的所谓核心业绩.波音称第四季核心获利相比上年同期增长9%,从16.9亿美元升至18.4亿美元.第四季核心EPS与上年同期相比则下降24%,由1.92美元跌至1.46美元.但上年同期的数据包括每股约0.52美元的一次性税收优惠.

波音表示新会计规则更好的反映了公司的经营表现,因其去除了市场波动及可能使养老金支出出现大幅波动的利率预期的影响.(完)

(编译 李婷仪/王湄;审校 程琳/徐文焰)

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