波音和日本厂商就787电池问题解决方案起分歧--报道

路透旧金山2月27日 - 《华尔街日报》周三援引政府和业界官员的说法报道称，波音公司(BA.N)和为波音787梦幻客机生产锂离子电池的日本公司在让787客机恢复运营的方案上产生分歧。

报道称，日本电池生产商汤浅公司(GSYuasaCorp)(6674.T) 认为，电池问题的解决应包括设置一个可阻止电流进入电池的电压调节器。

据报道，波音公司周五向美国联邦航空管理局(FAA)提交电池解决方案，但汤浅公司周四对FAA表示，实验室测试表明电池外部的电涌或其他外部问题是导致两块电池出现问题的原因。

FAA证实了与汤浅公司的会晤，但没有给出任何细节。

汤浅公司的发言人拒绝置评。波音公司发言人马克·波特尔(Marc Birtel)表示，调查没有显示，过量充电是问题出现的一个因素，且787梦想客机对过量充电有防护措施。

波特尔未对汤浅公司的评论作出直接回应，但他表示，波音正与主要供应商协作。

尚未立即获得该电池充电器厂商Securaplane的评论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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