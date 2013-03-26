波音787客机进行停飞后首次试飞

路透纽约3月25日 - 在遭遇两个月的世界范围停飞后，波音(BA.N)787梦幻客机周一在试飞中重返蓝天，以展示该客机最新的锂离子电池系统符合安全标准。

周一的试飞持续了大约两小时，没有2009年处女航时的人潮涌动。波音发言人波特尔（Marc Birtel）表示，如果试飞成功，波音将在接下几天中进行第二次试飞，收集的数据将提交给美国联邦航空管理局(FAA)，以便其认可新的电池系统。

在两架客机发生电池过热现象后，FAA和其他监管机构1月中旬下令停飞全部50架波音梦幻客机。本月早些时候，FAA同意波音进行试飞。

重返天空将令波音松一口气，该公司在787梦幻客机停飞期间每周损失约为5,000万美元。日本、美国、中东、欧洲和非洲那些购买了此款机型的航空公司也蒙受了损失。波音还在制造787客机，但在停飞期间不能交付客户。

一些波音高管称，梦幻客机可能会在5月1日前恢复服务，或者更早。

但宇航和机械工程师麦克吉(Oliver McGee)表示，他对监管者会这么快允许787恢复服务表示怀疑。麦克吉曾任克林顿政府副助理交通部长。

“我不认为FAA方面会有任何快速解决办法或妥协。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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