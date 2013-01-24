波音787复航仍无明确时间表

路透东京/华盛顿1月23日 - 在美国国家运输安全委员会(NTSB)之后,日本运输安全委员会(JTSB)也基本排除了电池过度充电是导致波音(BA.N)787梦幻客机起火的原因.787客机因起火事件已停飞一周,且暂未有复航迹象.

探明电池问题已成为此次调查的首要焦点,虽然美国联邦航空管理局(FAA)主管周三表示,对于事故原因还未有确切答案,且目前就梦幻客机何时能够复航暂无明确时间表.

"表面上来看,似乎并没有电池过度充电的情况,"日本运输安全委员会主席Norihiro Goto在媒体简报会中表示.

他还说:"仅从我个人角度来说,这类和电力系统有关的事故接连发生,出乎大家意料.我们尝试确定该采取何种调查立场,但发现这并不容易."

美国国家运输安全委员会上周三表示,将对在波士顿国际机场波音787客机起火事件中被损坏的电池进行更多测试,包括对每一块电池进行CT扫描.委员会主席Deborah Hersman定于周四发布更全面的最新消息.

当美国国家运输安全委员会和日本运输安全委员会仍在就电池问题寻求答案时,对于梦幻客机燃料泄漏问题也还无定论.2012年12月初,美国官员曾警告称,787客机燃油管束或存在制造隐患.本月初,一架日航(JAL)787客机在美国波士顿国际机场起飞前发生燃料泄漏.

工业制造商伊顿公司(Eaton Corp)(ETN.N)周三称,他们正配合调查员对漏油事故展开调查.

上周被停飞意味着波音目前无法向客户交付新制造的787客机,而此前该项目已远远落后于预定计划.787客机首席工程师Mike Sinnett在都柏林举办的一场航空业会议中称,他无法确定梦幻客机什么时候能够复航.

美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)周三表示,他们的目的在于让787客机尽快恢复正常服务,但政府不会匆忙行事.

一同参加都柏林航空业会议的美国FAA官员Michael Huerta说,此次调查将检查波音787客机的认证、制造和组装过程,他也无法推测调查结束的确切日期.

对于至少一家中国航空公司来说,梦幻客机生产和交付日期的不确定性,意味着其恐怕要推迟开启新航线.

"老实说,客机交付延迟这么多次有点儿让人失望,"海南航空(600221.SS)母公司--海航集团的董事长陈峰在达沃斯世界经济论坛接受采访时表示.他还说:"我们仍然认为波音787是非常好的客机,但一再推迟交付对我们的计划有些影响."

海航此前已订购10架787客机.

日本全日空(ANA)周一表示,梦幻客机停飞已迫使其取消了1月23日至28日之间的151次国内航班和26次国际航班,逾2.1万名乘客受影响.

作为旗下梦幻客机数量最多的航空公司,全日空料将在周四宣布取消更多航班.该公司还表示,他们或将缩减未来两年商业计划,因787客机已成为该计划中极重要的部分.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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