波音获得打造美国“空军一号”总统新机队的初步合同

路透华盛顿1月29日（记者 Andrea Shalal） - 美国五角大楼周五称，波音(BA.N)获得合同、开始基于747-8大型客机打造新的“空军一号”总统机队的初步工作。

五角大楼每日军火协议文摘显示，波音获得美国空军价值2,580万美元的初步合同，通过权衡新飞机的要求和设计来降低风险、减少支出。

新合同的总金额并未公布，但美国空军曾表示为两架替代飞机拨款16.5亿美元。

美国空军最初于2015年1月宣布将使用波音747-8客机取代现在的“空军一号”机队。

随着“空军一号”项目进入工程、设计和稍后的生产阶段，美国空军计划在未来几年修改合同。

目前“空军一号”机队由两架VC-25型飞机组成，是波音747-200B的定制版，已经接近30年的服役期限。（完）