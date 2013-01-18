美国专家组抵达日本 协助调查故障787客机

路透日本高松1月18日（记者 Antoni Slodkowski） - 来自美国空管机构和波音(BA.N)的专家组周五抵达日本，将检查本周早些时候紧急迫降的波音787梦幻客机，该机由全日空(9202.T)运营。

周三，全日空一架787客机发出警报，显示电池出现故障，随后电池相关问题被调查。所有乘客和机组人员都安全撤离飞机。该事件导致美国和其他国家的监管机构暂时停飞波音787客机。

787客机重量较轻，以复合碳材料为主，自推出以来一直受一些小事故困扰，外界对该机使用锂离子电池有所担忧。

该专家组的五名成员来自美国国家运输安全委员会、联邦航空管理局和波音公司，将协助日本当局检查出现故障的全日空787客机，该机仍停在高松机场。

“我们今天加入日本运输安全委员会的团队一起工作。我们是来支持日本运输安全委员会的，”美国国家运输安全委员会的Lorenda Ward在高松机场对记者表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。