美国专家组抵达日本 协助调查故障787客机

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日本高松1月18日（记者 Antoni Slodkowski） - 来自美国空管机构和波音 的专家组周五抵达日本，将检查本周早些时候紧急迫降的波音787梦幻客机，该机由全日空 运营。
周三，全日空一架787客机发出警报，显示电池出现故障，随后电池相关问题被调查。所有乘客和机组人员都安全撤离飞机。该事件导致美国和其他国家的监管机构暂时停飞波音787客机。
787客机重量较轻，以复合碳材料为主，自推出以来一直受一些小事故困扰，外界对该机使用锂离子电池有所担忧。
该专家组的五名成员来自美国国家运输安全委员会、联邦航空管理局 和波音公司，将协助日本当局检查出现故障的全日空787客机，该机仍停在高松机场。
“我们今天加入日本运输安全委员会的团队一起工作。我们是来支持日本运输安全委员会的，”美国国家运输安全委员会的Lorenda Ward在高松机场对记者表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。