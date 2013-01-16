全日空一波音787因舱内冒烟迫降

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京1月16日 - 大阪机场周三表示，全日空航空公司(All Nippon Airways)(9202.T)一架波音787客机，因驾驶舱出现烟雾，在日本西部的高松紧急迫降，机上137名乘客和机组人员全部安全疏散。
波音787梦幻客机(Dreamliner)近日频繁曝出问题，包括燃料泄漏、电池起火、线路问题、制动系统故障及驾驶舱玻璃破裂等。波音787是全球首个主要采用碳复合材料制造的客机。
目前还无法得知出现烟雾的原因。这架客机原计划从山口飞往东京羽田机场。
全日空表示，决定旗下所有17架波音787客机停飞，进行紧急检查。
波音公司发言人波特尔(Marc Birtel)对路透表示：“我们已看到消息，知道了此事，正在与我们的客户合作。”
日本目前是波音梦幻客机的最大市场，日本航空和全日空均为其客户。
日本国土交通大臣表示，乘客对波音787梦幻客机的信心动摇，日本和美国在一系列事故后，已启动广泛的、开放式调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)