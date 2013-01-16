航空产业:全日空称该公司周四将停飞787客机一天

路透东京1月16日 - 全日本空输 表示,该公司周四将停飞旗下所有波音787客机一天.此前全日空一架波音787国内航线客机在周三紧急迫降日本西部.

全日空发言人表示,这将导致该公司周四约35个国内航班取消.全日空将在周四决定是否在翌日让梦幻客机复航.(完) (编译 李婷仪; 审校 王洋)