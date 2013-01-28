波音787电池起火原因仍未查明 调查或需数月甚至一年时间

路透华盛顿1月27日 - 美国国家运输安全委员会周日称,对波音787梦幻客机本月在波士顿发生电池起火的进一步检测,仍然未找出导致起火的原因.

在周日公布的声明中,该委员会称对飞机上未损坏电池的初步调查"没有发现明显异常",随后将进行更详细的调查.

国家运输安全委员会的初步调查结果,加上有关辅助电力电池起火原因的调查没有决定性的进展,凸显出波音787客机安全调查和停飞时间可能会比波音原先的预期更长.

宇航和机械工程师Oliver McGee将调查面临的挑战描述为"规模巨大的工程谜题."

梦幻客机的困境让航空业不安,安全监管部门和专家警告称,对该型飞机一系列小型火灾的调查,可能得花上数月甚至一年.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李婷仪/徐文焰)

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