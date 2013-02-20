波音接近解决梦幻客机电池问题--消息人士

路透新德里2月20日 - 一位消息人士周三对路透表示,波音(BA.N)已经找到解决波音787梦幻客机电池问题的办法,解决对策涉及增大电池间隙.

"电池间隙将会增大.我认为这是导致过热的原因,"该消息人士表示.由于该计划尚未公开,消息人士要求匿名.

上月因电池相关故障导致全球50架梦幻客机停飞.在梦幻客机获准再度飞行之前,波音无法得到交货付款.

首都大学东京的教授Kiyoshi Kanamura周二告诉路透,对于波音而言,一个可行的办法就是给电池之间安装陶瓷板,并给电池箱增加一个通风管.他曾与数家日本电池厂商进行过研究.

周三稍早,印度航空AIN.UL的董事长Rohit Nandan称,波音希望梦幻客机在4月初复飞.

"他们说这些飞机应当能在4月初复飞.他们不能肯定,但很有希望,"他表示.

波音公司在西雅图的发言人就4月能否复飞回答称,"已经取得良好进展".

"自出现问题后,我们一直与客户保持密切沟通.我们与客户交流的细节属于机密,"该发言人表示.

全日本空输(9202.T)和日本航空(JAL)(9201.T)的发言人称,对4月复飞的计划不知情.这两家航空公司受787停飞的影响最为严重.(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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