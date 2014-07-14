美国指控一名华商涉嫌入侵波音电脑系统

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透7月11日 - 根据本周披露的法庭文件，美国司法部已指控一名中国商人涉嫌入侵波音(BA.N)和其他企业的电脑系统，试图获取关于军事项目的数据。
美国联邦调查局（FBI）发言人周五称，中国公民苏斌（音）上月末在加拿大按照临时逮捕令被捕。苏斌一直试图在加拿大获得居留权。
据相关刑事诉状称，洛杉矶检方指控苏斌涉嫌在应当从美国公司电脑网络采购的技术上，帮助引导身份不明的中国电脑黑客。
文件还称，苏斌从2009年开始与其同伙盯上波音C-17军用运输机项目以及F-22和F-35战斗机零部件和性能相关的信息。
路透尚未联系到苏斌的律师发表评论。波音在声明中称，公司与美国当局有过合作。
“我们感谢政府部门让我们关注其对受保护电脑系统可能受到威胁的关切，”波音在电邮中称。
FBI发言人称，苏斌被安排于本月在加拿大一家法庭出庭，参加保释听证会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。