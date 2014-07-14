美国指控一名华商涉嫌入侵波音电脑系统

路透7月11日 - 根据本周披露的法庭文件，美国司法部已指控一名中国商人涉嫌入侵波音(BA.N)和其他企业的电脑系统，试图获取关于军事项目的数据。

美国联邦调查局（FBI）发言人周五称，中国公民苏斌（音）上月末在加拿大按照临时逮捕令被捕。苏斌一直试图在加拿大获得居留权。

据相关刑事诉状称，洛杉矶检方指控苏斌涉嫌在应当从美国公司电脑网络采购的技术上，帮助引导身份不明的中国电脑黑客。

文件还称，苏斌从2009年开始与其同伙盯上波音C-17军用运输机项目以及F-22和F-35战斗机零部件和性能相关的信息。

路透尚未联系到苏斌的律师发表评论。波音在声明中称，公司与美国当局有过合作。

“我们感谢政府部门让我们关注其对受保护电脑系统可能受到威胁的关切，”波音在电邮中称。

FBI发言人称，苏斌被安排于本月在加拿大一家法庭出庭，参加保释听证会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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