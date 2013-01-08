波音787因未获“适航证” 向中国客户延期交付

2012年12月17日在维也纳拍到的一架波音787客机。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透香港1月7日 - 中国民航总局称，尚未批准向波音(BA.N)787颁发型号合格证。这导致波音787交付中国客户的时间延期。

中国南方航空(1055.HK) (600029.SS)订购了10架波音787，本有望在2012年接收首架波音787，但却因波音未获得中国管理机构的认证而推迟。

中国媒体报导称，海南航空(600221.SS)订购的波音787也因相同原因推迟交付，该公司原计划在去年接收5架波音787。

任何飞机投放中国市场前，都需先获得中国民航总局颁发的型号合格证。

中国民航总局周一向路透回复电邮称，他们仍在审批波音787的型号合格证。

邮件称，颁发型号合格证的时间在很大程度上将取决于波音和美国联邦航空局（FAA）的合作诚意。

波音787之前已获得了FAA和欧洲航空安全局（EASA）颁发的适航证。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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