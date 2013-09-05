波音称中国未来20年内需购买5580架新飞机

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京9月5日 - 波音(BA.N)周四发布声明称，中国未来20年内需要购买5,580架新商用飞机，总价值约7,800亿美元。
波音商用飞机营销副总裁Randy Tinseth在声明中称，中国和亚洲范围内的旅游业将推动单过道(单走道)飞机的需求。该声明于波音公司在北京的公司活动上发布。
波音称，到2032年，该领域的交货量将总计3,900架。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。