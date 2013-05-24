波音787-8飞机获中国民航局认可证

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海5月24日 - 据中国民用航空局网站周四晚间消息，中国民航局当日已签发波音公司(BA.N)787-8飞机型号认可证，这意味着该型飞机具备进入中国民用航空市场的资格。
目前中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)和海南航空(600221.SS)已分别订购了15架、10架和10架波音787飞机。
今年1月,全日空(ANA)(9202.T)和日本航空(9201.T)拥有的波音787飞机曾因电池问题出现安全事故被停飞。之后，波音提交的改进方案已获美国联邦航空局批准，全日空将自6月1日起恢复启用波音787飞机，波音公司在5月中旬亦恢复了787梦幻客机的交货工作，此前该公司已中断该型号交货近四个月。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。