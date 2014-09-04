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中国财经 | 2014年 9月 4日 星期四 15:23 BJT

波音预计中国未来20年需6020架飞机

路透北京9月4日 - 波音公司(BA.N)周四称，预计中国未来20年需要逾6,020架飞机，较去年预估增长8%，因出国休闲旅游升温，促进了对单通道飞机和宽体飞机的需求。

波音此次预估高于去年预计的5,580架。中国是全球第二大飞机市场，对于波音的长期全球策略而言至关重要。(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)

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