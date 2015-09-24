波音拿到价值约380亿美元的中国大订单

波音周三表示，已从中国获得订单和购买承诺，订购250架窄体737型客机以及50架宽体客机，目录价格约380亿美元。这些订单是在中国国家主席习近平访问波音公司华盛顿州Everett工厂时宣布的，其中部分飞机之前已被订购，但外界一直未能确认买方。波音亦宣布在中国成立737飞机完工中心的协议。路透