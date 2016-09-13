波音预计中国将在未来20年购入总价值超1万亿美元的飞机

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 波音(BA.N)周二称，随着中国航空业者扩大机队来满足国内外旅游出行需求的强劲增长，预计这些航空企业将在未来20年购入总共6,810架飞机，价值1.025万亿美元。
最新的6,810架飞机的预估，高于去年预估的6,330架。
“中国中产阶级的持续扩大，加上新签证政策的实施以及多种宽体客机的可供选择...让我们有充足的理由预期中国的长途航班市场将迎来非常光明的发展前景。”波音商务客机的营销副总裁Randy Tinseth在声明中指出。
他还表示，预计未来20年里，中国航空客运量的年增速将达到6.4%。
波音对于中国市场一直保持乐观看法，尽管其他一些美国公司对中国经济放缓表露出担忧。一位波音高层人员曾在8月称，波音未见到中国市场出现任何需求疲弱。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。