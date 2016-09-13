波音预计中国将在未来20年购入总价值超1万亿美元的飞机

路透北京9月13日 - 波音(BA.N)周二称，随着中国航空业者扩大机队来满足国内外旅游出行需求的强劲增长，预计这些航空企业将在未来20年购入总共6,810架飞机，价值1.025万亿美元。

最新的6,810架飞机的预估，高于去年预估的6,330架。

“中国中产阶级的持续扩大，加上新签证政策的实施以及多种宽体客机的可供选择...让我们有充足的理由预期中国的长途航班市场将迎来非常光明的发展前景。”波音商务客机的营销副总裁Randy Tinseth在声明中指出。

他还表示，预计未来20年里，中国航空客运量的年增速将达到6.4%。

波音对于中国市场一直保持乐观看法，尽管其他一些美国公司对中国经济放缓表露出担忧。一位波音高层人员曾在8月称，波音未见到中国市场出现任何需求疲弱。（完）