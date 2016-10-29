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中国财经 | 2016年 10月 29日 星期六 20:57 BJT

波音和中国商飞签约 将在中国舟山建立737完工中心

路透上海10月28日 - 波音(Boeing)(BA.N)和中国飞机制造商--中国商用飞机有限责任公司(简称：中国商飞)已签署协议，将在东部沿海城市舟山建立波音737完工中心。

交易于周五签约。波音发言人向路透证实了签约事宜。

该设施为波音在美国以外的首个737完工中心。而波音的欧洲竞争对手空中客车已在中国设立两家工厂。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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