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中国财经 | 2015年 8月 26日 星期三 07:18 BJT

波音上调未来20年中国商用飞机需求量预估

路透8月25日 - 波音(BA.N)周二上调未来20年中国商用飞机需求量预估，尽管中国经济放缓以及内地股市大跌引发全球股市和大宗商品市场的暴跌潮。

波音预计，未来20年中国将采购6,330架飞机，这要比去年预测的数字高出5%。波音目前估算这些需求的金额将达到9,500亿美元。

波音周一收报127.19美元，周二盘初上涨1.0%。 (完)

(编译 孙茉莉)

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