波音拟将部分737客机最后完工业务移至中国新厂--报道

路透阿拉巴马州莫比尔9月11日 - 据一篇已刊出的报道，波音(Boeing)(BA.N)(BA.N)计划将部分737喷气客机的最后生产工作移至中国一家新厂，并且安排在中国国家主席习近平本月稍晚首次访美时公布此事。

目前波音所有的737飞机现在都在华盛顿州生产。美国航空周刊(Aviation Week)上周五的这篇报道显然让华盛顿州的民选官员、工会和业界领袖感到意外。州长办公室、劳工领袖以及产业团体告诉路透，他们对该计划闻所未闻。

国际机械师协会751区表示，担心可能出现岗位裁减。并表示波音并未透露计划详情。

波音对该报道不予置评，但在声明中不排除这一可能性，称公司一直寻求扩张并提高生产率。

根据美国航空周刊，波音华盛顿州Renton厂生产的737飞机，将由中国工厂进行涂装、开展飞行测试以及进行一些内部安装。

但此举可能抵触波音与机械师在2011年达成的一份协议。当时为了争取合同获得通过，波音称将在现有的Renton工厂生产737飞机。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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