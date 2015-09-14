波音拟将部分737客机最后完工业务移至中国新厂--报道

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透阿拉巴马州莫比尔9月11日 - 据一篇已刊出的报道，波音(Boeing)(BA.N)(BA.N)计划将部分737喷气客机的最后生产工作移至中国一家新厂，并且安排在中国国家主席习近平本月稍晚首次访美时公布此事。
目前波音所有的737飞机现在都在华盛顿州生产。美国航空周刊(Aviation Week)上周五的这篇报道显然让华盛顿州的民选官员、工会和业界领袖感到意外。州长办公室、劳工领袖以及产业团体告诉路透，他们对该计划闻所未闻。
国际机械师协会751区表示，担心可能出现岗位裁减。并表示波音并未透露计划详情。
波音对该报道不予置评，但在声明中不排除这一可能性，称公司一直寻求扩张并提高生产率。
根据美国航空周刊，波音华盛顿州Renton厂生产的737飞机，将由中国工厂进行涂装、开展飞行测试以及进行一些内部安装。
但此举可能抵触波音与机械师在2011年达成的一份协议。当时为了争取合同获得通过，波音称将在现有的Renton工厂生产737飞机。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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