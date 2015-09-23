波音计划在中国生产737客机 但承诺不会在美国裁员

路透西雅图9月22日 - 波音(BA.N)总裁Dennis Muilenburg周二表示，随着737喷气客机的生产继续加快，他认为有可能将该机型新增加的生产转移到中国，但公司即使有所调整，也不会牺牲美国的工作岗位。

“一方面我们增加在中国的产能，包括737客机新增生产工作，同时我们采取的行动也可以让我们增加美国的就业机会，”Muilenburg在西雅图的一次航空业会议中说。

波音商用客机总裁Ray Conner周二在给员工的备忘录中说，公司正与中国方面协商战略合作及销售事宜。

“这些讨论还处于敏感阶段，”Conner在备忘录中说。“我希望(它)对于波音、普吉特湾地区以及我们的股东而言，都是胜利。我向你们保证，如果与中国伙伴达成协议，我们也不会因此在华盛顿州737项目上裁员或减少雇佣。”

Conner与Muilenburg并未讨论波音在中国的737客机最后生产工作项目的详细内容，这一部份料于中国国家主席习近平本周造访西雅图时宣布。

波音在中国设厂，把在西雅图附近自家制造厂打造的737喷射客机的涂装、最后生产工作与交货作业移往中国的计划，已引起代表3.5万名波音员工的最大工会的反弹。国际机械师协会(International Association of Machinists)表示，波音讨论了与中国扩大合作的意愿，但并未提及详细内容。“从我们工会或华盛顿州转出任何航空相关工作岗位，都会引起极大的顾虑，”该协会表示。

7月1日接任执行长的Muilenburg表示，波音在中国作业已经42年，将继续投资扩充在当地的生产力。波音的投资“方式，是要让我们能在全世界增加工作机会，”他在回答一项提问时表示，“我认为真正重要的是，当我们思考到合作的时候，要有两国都能受益的思维。”

Muilenburg在预先准备的演讲稿中，将苹果(AAPL.O)、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Facebook Inc (FB.O)与谷歌(GOOGL.O)称为“非传统”的航空与国防业竞争对手；因为这些公司皆努力涉足航空、人造卫星与无人驾驶飞行器业务。(完)