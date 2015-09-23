波音计划在中国生产737客机 但承诺不会在美国裁员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透西雅图9月22日 - 波音(BA.N)总裁Dennis Muilenburg周二表示，随着737喷气客机的生产继续加快，他认为有可能将该机型新增加的生产转移到中国，但公司即使有所调整，也不会牺牲美国的工作岗位。
“一方面我们增加在中国的产能，包括737客机新增生产工作，同时我们采取的行动也可以让我们增加美国的就业机会，”Muilenburg在西雅图的一次航空业会议中说。
波音商用客机总裁Ray Conner周二在给员工的备忘录中说，公司正与中国方面协商战略合作及销售事宜。
“这些讨论还处于敏感阶段，”Conner在备忘录中说。“我希望(它)对于波音、普吉特湾地区以及我们的股东而言，都是胜利。我向你们保证，如果与中国伙伴达成协议，我们也不会因此在华盛顿州737项目上裁员或减少雇佣。”
Conner与Muilenburg并未讨论波音在中国的737客机最后生产工作项目的详细内容，这一部份料于中国国家主席习近平本周造访西雅图时宣布。
波音在中国设厂，把在西雅图附近自家制造厂打造的737喷射客机的涂装、最后生产工作与交货作业移往中国的计划，已引起代表3.5万名波音员工的最大工会的反弹。国际机械师协会(International Association of Machinists)表示，波音讨论了与中国扩大合作的意愿，但并未提及详细内容。“从我们工会或华盛顿州转出任何航空相关工作岗位，都会引起极大的顾虑，”该协会表示。
7月1日接任执行长的Muilenburg表示，波音在中国作业已经42年，将继续投资扩充在当地的生产力。波音的投资“方式，是要让我们能在全世界增加工作机会，”他在回答一项提问时表示，“我认为真正重要的是，当我们思考到合作的时候，要有两国都能受益的思维。”
Muilenburg在预先准备的演讲稿中，将苹果(AAPL.O)、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Facebook Inc (FB.O)与谷歌(GOOGL.O)称为“非传统”的航空与国防业竞争对手；因为这些公司皆努力涉足航空、人造卫星与无人驾驶飞行器业务。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 郑茵/杜明霞)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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