波音拿到价值约380亿美元的中国大订单

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透西雅图9月23日 - 波音(Boeing)(BA.N)周三表示，已从中国获得订单和购买承诺，订购250架窄体737型客机以及50架宽体客机，目录价格约380亿美元。
这些订单是在中国国家主席习近平访问波音公司华盛顿州Everett工厂时宣布的，其中部分飞机之前已被订购，但外界一直未能确认买方。波音拒绝透露之前订购的飞机有多少架，因此总价还存在不确定性。
波音股价周三收跌1.73%，报131.67美元。
周三稍早，中国工商银行(601398.SS)旗下的工银金融租赁有限公司证实，其将采购30架波音737-800型飞机，目录价格为28.8亿美元。
波音亦宣布在中国成立737飞机完工中心的协议。波音华盛顿州Renton工厂所建造的737飞机，将在该中心进行完工、喷涂和交付。
在民调中领先的美国共和党总统参选人特朗普(Donald Trump)猛烈抨击波音在中国设立新厂的计划。他在南加州的一场演说中表示，这将会使美国流失大量工作岗位。
中国的订单虽然庞大，但对波音而言贡献并不算大，而且都在意料之中。波音目前的未交付订单已经有5,710架。
Teal Group分析师Richard Aboulafia表示，在中国设厂被认为是保护市场份额之举，而不是为了扩大份额。“这座工厂...有助于维持”同空中客车(AIR.PA)之间的“现有态势。”(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。