波音拿到价值约380亿美元的中国大订单

路透西雅图9月23日 - 波音(Boeing)(BA.N)周三表示，已从中国获得订单和购买承诺，订购250架窄体737型客机以及50架宽体客机，目录价格约380亿美元。

这些订单是在中国国家主席习近平访问波音公司华盛顿州Everett工厂时宣布的，其中部分飞机之前已被订购，但外界一直未能确认买方。波音拒绝透露之前订购的飞机有多少架，因此总价还存在不确定性。

波音股价周三收跌1.73%，报131.67美元。

周三稍早，中国工商银行(601398.SS)旗下的工银金融租赁有限公司证实，其将采购30架波音737-800型飞机，目录价格为28.8亿美元。

波音亦宣布在中国成立737飞机完工中心的协议。波音华盛顿州Renton工厂所建造的737飞机，将在该中心进行完工、喷涂和交付。

在民调中领先的美国共和党总统参选人特朗普(Donald Trump)猛烈抨击波音在中国设立新厂的计划。他在南加州的一场演说中表示，这将会使美国流失大量工作岗位。

中国的订单虽然庞大，但对波音而言贡献并不算大，而且都在意料之中。波音目前的未交付订单已经有5,710架。

Teal Group分析师Richard Aboulafia表示，在中国设厂被认为是保护市场份额之举，而不是为了扩大份额。“这座工厂...有助于维持”同空中客车(AIR.PA)之间的“现有态势。”(完)