波音称有信心按时交付飞机

路透新加坡2月11日 -波音BA.B周二表示，尽管亚太地区航空公司下的商用飞机订单数量达到了纪录高位，波音对于按时交付飞机非常有信心。

“我认为这个时候供需关系实现了很好的平衡，”波音的全球销售总监JohnWojick在新加坡航空展的媒体简布会上表示，“我可以自信的说，波音能够完成现有订单的交付任务。”

“亚洲市场对于波音777X飞机有着浓厚的兴趣。当然我们很乐意让新加坡成为777X的客户。”（完）

(编译 高琦 审校 张明均)

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