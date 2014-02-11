波音称有信心按时交付飞机

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透新加坡2月11日 -波音BA.B周二表示，尽管亚太地区航空公司下的商用飞机订单数量达到了纪录高位，波音对于按时交付飞机非常有信心。
“我认为这个时候供需关系实现了很好的平衡，”波音的全球销售总监JohnWojick在新加坡航空展的媒体简布会上表示，“我可以自信的说，波音能够完成现有订单的交付任务。”
“亚洲市场对于波音777X飞机有着浓厚的兴趣。当然我们很乐意让新加坡成为777X的客户。”（完）
(编译 高琦 审校 张明均)
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路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。