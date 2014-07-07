美国个股：波音称可用备用路线运输，供应商出货不会延误

路透7月7日 - 波音(Boeing) 称，供应商Spirit Aerosystems Holdings 的出货不会延误。上周向波音华盛顿工厂运输该供应商生产机身的火车脱轨。

“未来可用替代路线运输，我们预计周五将按计划开始装运最后一批部件，”公司周一在一份内部备忘录中表示。

Spirit Aerosystems位于堪萨斯，所有波音737机身都由该厂生产。周四脱轨列车装载的6架机身，相当于波音目前月产量的14%。公司每月生产42架波音737客机。

这辆有90节车厢的火车周四在蒙大拿州Superior东部约28.9公里处发生脱轨事故，当时车上共装载有六个737机身，和其它波音777和747飞机配件。