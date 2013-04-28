全日空波音787客机进行停飞后首次试飞

2013年4月28日，日本全日本空输对波音787梦想客机进行逾三个月时间里的首次试飞。图为在东京羽田机场飞机起飞。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京4月28日 - 日本全日本空输(9202.T)周日对波音787梦想客机进行逾三个月时间里的首次试飞，以测试加强后的电池。

自航空监管当局周五批准波音787梦想客机复航以来，全日空是第二家试飞787梦想客机的航空公司。

埃塞俄比亚航空公司周六成为世界首家让梦想787客机复航的航空公司，当天该公司梦想787客机从埃塞俄比亚飞往邻国肯尼亚。

全日空这架试飞航班于当地时间上午8点59分离开东京羽田机场，机上坐有全日空社长伊东信一郎(Shinichiro Ito)及波音公司商用飞机主管康纳(Ray Conner)等人。全日空的一名发言人称，这次航班在上午10点54分平安返回。

全日空计划在恢复商业运营前在5月进行至少230次试飞。除了美国联邦航空管理局(FAA)批准的电池修复外，日本民用航空局（Civil Aviation Bureau）要求日本各大航空公司监控飞行航班的电池电流并检查使用过的电池。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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