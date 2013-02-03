日本个股: 全日空与波音洽谈安排777客机提前交机--日经新闻

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透东京2月3日 - 日本经济新闻周日报导,日本全日本空输 正与美国波音 洽谈,要求三架777喷射客机加快交付,因全日空的787机队仍因为不明电池问题而停飞.
全球各地的50架波音787客机仍然维持停飞,美国、日本及法国当局则在调查相关电池事故.
全日空执行董事清水信三向日经新闻表示,全日空原本计划在2013财年让这三架波音777客机加入机队,但将把目标改为提前交机,以减轻787客机停飞的负面影响.他表示,全日空也在考虑延长机龄较老的空中客车320喷射客机服役时间.
全日空是亚洲营收最大的航空公司,上个月因被迫取消787客机航班,营收损失超过1,500万美元.全日空日前表示,波音787客机何时恢复商业飞行并不明朗,更难以预测停飞的长期财务影响.
全日空已表示,没有计划改变公司的成长策略,但它坦承,若787客机长期停飞,将影响到公司成长策略,全日空的中期业务计划将延后数周公布.
截至2月18日,全日空取消班次将接近850个,影响超过8.2万乘客.波音787客机约占全日空机队的7%,正常情况下,全日空每日约有1,000个航班,每月旅客人数370万人.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。