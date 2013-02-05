波音787客机电池事故原因仍未查明--JTSB

路透东京2月5日 - 日本运输安全委员会（JTSB）主席Norihiro Goto周二称，仍不清楚上月紧急迫降的全日空(9202.T)旗下波音787梦幻客机的电池过热是因为化学作用还是电力问题。

Goto在周二召开的记者会上表示，调查人员可能将调查范围扩大到787客机的其他设备。

日本和美国的调查人员试图找到导致电池故障的原因。所有787客机都已暂时停飞。

Goto指出，CT扫描显示，全日空787客机主要电池的八个单元中的六个遭到严重破坏、烧焦和变形。

周一，波音向美国联邦航空管理局（FAA）提出787客机试飞申请，暗示波音在寻找电池问题解决方案上取得进展。

Goto表示，波音并未与日本运输安全委员会讨论试飞事宜，也不知道波音是否找到了电池问题的线索。试飞“可能意味着他们取得了进展”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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