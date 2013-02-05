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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:01 BJT

航空产业: 全日空波音787客机有六个电池单元严重受损、烧焦且变形

路透东京2月5日 - 日本交通安全机构周二表示,CT扫描显示,全日本空输 上月紧急迫降的波音787梦幻客机上,主体电池中八个电池单元中的六个严重受损、烧焦且变形.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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