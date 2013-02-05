波音787客机电池事故原因仍未查明--JTSB

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月5日 - 日本运输安全委员会（JTSB）主席Norihiro Goto周二称，仍不清楚上月紧急迫降的全日空 旗下波音787梦幻客机的电池过热是因为化学作用还是电力问题。
Goto在周二召开的记者会上表示，调查人员可能将调查范围扩大到787客机的其他设备。
日本和美国的调查人员试图找到导致电池故障的原因。所有787客机都已暂时停飞。
Goto指出，CT扫描显示，全日空787客机主要电池的八个单元中的六个遭到严重破坏、烧焦和变形。
周一，波音向美国联邦航空管理局（FAA）提出787客机试飞申请，暗示波音在寻找电池问题解决方案上取得进展。
Goto表示，波音并未与日本运输安全委员会讨论试飞事宜，也不知道波音是否找到了电池问题的线索。试飞“可能意味着他们取得了进展”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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