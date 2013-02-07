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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 14:01 BJT

美国个股: 波音将在787客机复飞后处理赔偿问题--公司主管

路透班加罗尔2月7日 - 波音 亚太及印度业务副总裁Dinesh Keskar周四表示,等到波音787客机恢复飞行后,波音将处理客户赔偿问题.

"重点是让787复飞,然后我们会处理(赔偿)问题,就像处理所有的交机一样,"Dinesh Keskar在班加罗尔航空展场边向路透表示.

"我们会与客户闭门处理."(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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