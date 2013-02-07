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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:03 BJT

美国个股: FAA允许波音787客机运渡性飞行一次

路透2月6日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周三称,将允许波音 将一架787梦幻客机从德州运往华盛顿.

FAA称,需将这架飞机的机组人员数量减至最低,并持续监控电池状态,若飞机电脑显示任何与电池有关的信息,都应立即着陆.(完) (编译 程琳; 审校 徐文焰)
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