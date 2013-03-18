航空产业：波音称787客机可在数周内复航，但遭到质疑

路透东京/纽约3月15日 - 波音 周五表示，采用新电池系统的787梦幻客机有望在数周之内重新起飞。新系统包含了防止过热的装置。不过，这一说法招致部分监管机构和行业专家的批评。

日本监管方立即警告称，现在不可能预测复航的日程，部分是因为调查人员还不清楚究竟是什么引起锂离子电池过热。

“目前我们还不能说什么时候可以复航，”日本民航局(CAB)航空运输安全官员Shigeru Takano表示。CAB负责对波音建议的方案进行评估和审批。

波音信心十足的断言与航空公司预计的5月或6月复航存在分歧，这似乎向监管机构施压迅速批准新的电池安全方案。行业消息人士称，美国监管方已暗示，他们预计测试过程会比较漫长，以保证飞机经整修后的安全。

波音在解释乐观的原因时说，新电池系统已经完成了三项测试，本周还要再进行三项，所有的测试都是与美国联邦航空管理局(FAA)一道进行，因此该公司预测787可能在数周而不是数月之内复航。

但日本民航局并不认可波音的预测，称由于美国和日本的监管机构仍在进行调查，现在做出预测还太早。