航空产业：波音称787客机可在数周内复航，但遭到质疑

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透东京/纽约3月15日 - 波音 周五表示，采用新电池系统的787梦幻客机有望在数周之内重新起飞。新系统包含了防止过热的装置。不过，这一说法招致部分监管机构和行业专家的批评。
日本监管方立即警告称，现在不可能预测复航的日程，部分是因为调查人员还不清楚究竟是什么引起锂离子电池过热。
“目前我们还不能说什么时候可以复航，”日本民航局(CAB)航空运输安全官员Shigeru Takano表示。CAB负责对波音建议的方案进行评估和审批。
波音信心十足的断言与航空公司预计的5月或6月复航存在分歧，这似乎向监管机构施压迅速批准新的电池安全方案。行业消息人士称，美国监管方已暗示，他们预计测试过程会比较漫长，以保证飞机经整修后的安全。
波音在解释乐观的原因时说，新电池系统已经完成了三项测试，本周还要再进行三项，所有的测试都是与美国联邦航空管理局(FAA)一道进行，因此该公司预测787可能在数周而不是数月之内复航。
但日本民航局并不认可波音的预测，称由于美国和日本的监管机构仍在进行调查，现在做出预测还太早。
日本国土交通省的一位消息人士告诉路透，787有可能在“数周”之内复航，但也警告说监管机构在评估电池解决方案时绝不会缩短时间。由于未获准接受媒体采访，该消息人士要能匿名。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉