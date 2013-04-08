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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:03 BJT

美国个股：波音完成787试飞，焦点转向监管机构决定

路透纽约4月5日 - 美国波音公司 波音787梦幻客机周五试飞成功并完成测试，表明改良后的安全系统可以防止锂离子电池起火或过热。

此次成功试飞标志着波音向复航和飞机交付迈出重要一步。长达两个多月的停飞已使航空公司和波音遭受数以百万美元计的损失。

测试结束也将注意力从波音公司转向美国、日本和欧洲的监管机构，他们要决定电池修复后是否安全。(完) (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
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