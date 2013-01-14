美国个股: 美国对波音787开始全面安全评估,侧重电气系统

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 美国官员称可以安全飞行
* 自从出现状况以来,波音股价表现逊于大盘
路透华盛顿/纽约1月11日 - 美国政府命令对波音最新式客机787进行全面的安全评估,但坚称该型飞机仍可安全飞行.最近787客机发生起火等问题,引发担忧.
这次评估将持续多长时间,以及最终波音将为此付出多大代价,仍然不太明朗.但波音相当重视,派出一名高层主管出席了在华盛顿召开的记者会.
波音787的设计与制造水平是一大飞跃,但该项目曾面临成本过高以及进度拖延数年等问题.有些人猜测,波音为抢进度而导致了最近的问题.波音拼命否认这种说法.
不管怎样,监管机构表示必须进行彻底的检查,找出问题的根源.
"最近波音787发生的事情令人关切,因此我们今天要开始全面检查,"美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)在记者会上表示.
"我相信这种飞机是安全的,我会毫不犹豫地登上该型飞机旅行,"他说.
波音 股价周五收低2.5%.自从12月4日开始出现问题以来,该股上涨1.5%,而标准普尔500指数则上升了4.3%.
客户普遍站在波音一边,分析师同样也对波音及时应对危机的做法给予好评.
"波音(尽可能)积极回应美国联邦航空管理局(FAA)的调查,做得不错.我认为,如果FAA认为这不是设计问题,波音将安然无事.如果是设计问题,波音的麻烦就大了,因为需要暂停生产以解决设计问题,然后才能接着生产,"Morningstar的分析师Neal Dihora表示.
FAA表示,这次检查重点将是787的电气系统,并涉及设计、制造与组装等方面.(完) (编译 张涛; 审校 于春红)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。