《综述》全球监管当局纷纷下令停飞波音787梦幻客机,调查电池问题

美国航空(American Airlines)表示不会撤销本周刚下达的42架波音梦幻客机订单.该订单目前正在等待美国破产法院批准.

该公司的美国业务首席商务官Virasb Vahidi接受采访时表示,"我们一直与波音公司保持交流,并相信波音787是非常好的飞机."

**机上的烟雾**

据日本共同社报导,日本运输安全委员会称,此前紧急迫降的波音梦幻客机上所使用锂电池的内部已经碳化变黑,比正常重量轻了5千克.美国联邦航空管理局(FAA)、波音以及美国国家交通运输安全委员会的代表预定周五到达日本,对事故飞机进行检测.

采用新电池技术是787飞机节省成本的特性之一,波音称要比采用旧技术的飞机节省20%的燃油.

波音787代表着飞机设计上的一个飞跃,但该项目此前一直被成本超支和多年延误而拖累.

专家称,从监管机构处理飞机安全问题的常见做法来判断,美国官方和波音公司将讨论检测梦幻客机的具体标准.如有需要,他们还将确定应该修复的地方并为此制定时间表.分析师表示,现在还不清楚这一过程需要多长时间与多少资金,但有人质疑,波音公司还能否继续此前计划,实现在今年年底前将787客机月产量翻倍至10架.

"肯定会造成生产放慢,很显然,这次事情暴露的问题之一就是,还没完全把握好生产节奏就开始生产了."Teal Group分析师Richard Aboulafia说.

不过,飞机行业多名消息人士透露,波音暂不会面临航空公司取消订单的急迫威胁.

"你不会看到订单取消的,"咨询公司Leeham的Hamilton说.他指出,航空公司并无替代产品可以选择,因为空中客车(Airbus,空中巴士) 与787竞争的机型已经售罄,而且等待交货的订单已经排到几年之后.

空中客车公布其2012年订单量下降43%,向波音拱手让出第一大飞机制造商的宝座.但空客表示,有信心今年年中实现采用碳复合材料的A350客机的首航.该机型也将采用由法国Saft Groupe SA 制造的锂离子电池.(完) (编译 王兴亚/梁睿雪/王湄; 审校 蔡美珍/隋芬)