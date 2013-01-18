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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:22 BJT

航空产业: 美国专家抵达日本调查波音787事件,聚焦电池问题

路透日本高松1月18日 - 美国航空当局及波音 的一组专家周五抵达日本,检查本周稍早全日空 发生紧急迫降的一架787 Dreamliner客机.

这起事件促使美国及全球许多国家监管当局下令停飞正在服役的50架787客机.周三迫降的全日空班机警告灯号显示电池故障,因此目前正在调查电池相关问题.

美国国家运输安全委员会(NTSB)、美国联邦航空管理局(FAA)及波音的五名代表,正在协助日本当局监定出事的飞机,这架飞机目前停在日本西部的高松机场.

一名知情人士向路透表示,日本运输安全委员会希望在周六中午之前完成初步检查.

为787客机生产电池的日本GS Yuasa 表示,公司也派出三名工程师前往高松协助调查.

另一方面,日本国土交通省表示,日本航空一架787客机上周发生漏油,是因为控制阀门的驱动机制故障.国土交通省表示,生产这款阀门的英国厂商正在进行调查.

全日空周五表示,取消周六及周日的44个国内航班及8个国际航班,受影响的旅客超过8,000人.此前日本航空取消1月25日之前的8个东京-加州圣地牙哥787航班.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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