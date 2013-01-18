航空产业: 美国专家抵达日本调查波音787事件,聚焦电池问题

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透日本高松1月18日 - 美国航空当局及波音 的一组专家周五抵达日本,检查本周稍早全日空 发生紧急迫降的一架787 Dreamliner客机.
这起事件促使美国及全球许多国家监管当局下令停飞正在服役的50架787客机.周三迫降的全日空班机警告灯号显示电池故障,因此目前正在调查电池相关问题.
美国国家运输安全委员会(NTSB)、美国联邦航空管理局(FAA)及波音的五名代表,正在协助日本当局监定出事的飞机,这架飞机目前停在日本西部的高松机场.
一名知情人士向路透表示,日本运输安全委员会希望在周六中午之前完成初步检查.
为787客机生产电池的日本GS Yuasa 表示,公司也派出三名工程师前往高松协助调查.
另一方面,日本国土交通省表示,日本航空一架787客机上周发生漏油,是因为控制阀门的驱动机制故障.国土交通省表示,生产这款阀门的英国厂商正在进行调查.
全日空周五表示,取消周六及周日的44个国内航班及8个国际航班,受影响的旅客超过8,000人.此前日本航空取消1月25日之前的8个东京-加州圣地牙哥787航班.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
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