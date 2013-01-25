航空产业: 787事故原因调查远未结束,监管当局表达"深切担忧"

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
她拒绝回答有关调查将持续多久的多方询问,只是说可能需要数周或更多的时间.她亦不会说787飞机将于何时再次飞行,因这个决定掌握在美国联邦航空管理局(FAA)的手中.
前美国国家运输安全委员会主席Mark Rosenker称,记者会清楚的表明,此调查在寻找电池着火原因方面未达到预定的目标.
弗吉尼亚Teal Group的航空领域分析师Richard Aboulafia表示,国家运输安全委员会的记者会清楚的表明,调查人员在寻找电池问题原因时未能得到满意结果.
波音在周四稍晚的一份声明中称,公司正同监管机构合作,并成立了由"数百名工程师和技术专家"组成的多个小组协助调查.
"波音非常希望双方调查机构继续调查工作,并找出这些问题的原因,我们支持他们全部的解决方案,"波音说,并补充称其不允许就调查进展作出直接评论.
上周着陆事件之前,787飞机项目已比原计划推迟了数年,此次事件意味着波音将无法向客户交付新完工的飞机.
美国联合大陆控股有限公司(United Continental) 等波音客户或许不得不再等待更长的时间才能接收已经定购的飞机.该公司旗下的美国联合航空公司已有六架787"梦想"飞机在飞.
"历史告诉我们,所有的新型飞机都会存在问题,787也不例外,"美国联合大陆控股有限公司的董事长兼执行长Jeff Smisek在该公司财报电话会议中说."我们对此款飞机以及波音修复相关问题的能力仍有信心,就好比他们在自己所生产的其它新型飞机上所做的一样."
Smisek周四称,公司在下半年仍料将再接收两架787飞机.(完) (编译 白云/侯向明; 审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进