航空产业: 787事故原因调查远未结束,监管当局表达"深切担忧"

她拒绝回答有关调查将持续多久的多方询问,只是说可能需要数周或更多的时间.她亦不会说787飞机将于何时再次飞行,因这个决定掌握在美国联邦航空管理局(FAA)的手中.

前美国国家运输安全委员会主席Mark Rosenker称,记者会清楚的表明,此调查在寻找电池着火原因方面未达到预定的目标.

弗吉尼亚Teal Group的航空领域分析师Richard Aboulafia表示,国家运输安全委员会的记者会清楚的表明,调查人员在寻找电池问题原因时未能得到满意结果.

波音在周四稍晚的一份声明中称,公司正同监管机构合作,并成立了由"数百名工程师和技术专家"组成的多个小组协助调查.

"波音非常希望双方调查机构继续调查工作,并找出这些问题的原因,我们支持他们全部的解决方案,"波音说,并补充称其不允许就调查进展作出直接评论.

上周着陆事件之前,787飞机项目已比原计划推迟了数年,此次事件意味着波音将无法向客户交付新完工的飞机.

美国联合大陆控股有限公司(United Continental) 等波音客户或许不得不再等待更长的时间才能接收已经定购的飞机.该公司旗下的美国联合航空公司已有六架787"梦想"飞机在飞.

"历史告诉我们,所有的新型飞机都会存在问题,787也不例外,"美国联合大陆控股有限公司的董事长兼执行长Jeff Smisek在该公司财报电话会议中说."我们对此款飞机以及波音修复相关问题的能力仍有信心,就好比他们在自己所生产的其它新型飞机上所做的一样."

Smisek周四称,公司在下半年仍料将再接收两架787飞机.(完) (编译 白云/侯向明; 审校 高琦)