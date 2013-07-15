航空产业：航空公司在波音梦幻飞机起火事故后，称仍对该机型有信心

* 伦敦机场一架波音飞机周五遭遇火情受损

* 调查人员称没有证据表明起火与电池有关

* 另外一架波音梦幻飞机出现技术故障

* 航空公司“完全信任波音飞机的安全性”

路透伦敦7月14日 - 多家航空公司周日表示对波音 787梦幻飞机抱有信心，此时调查人员正在调查一架梦幻飞机起火的原因，而波音公司市值也因此缩水数十亿美元。

英国官员称，他们对一连串事故进行的初步检查排除了与电池问题有关的可能。

埃塞俄比亚航空公司旗下的一架波音787梦幻飞机周五在伦敦希思罗机场起火，另外一架隶属于英国Thomson Airways 的787飞机则发生技术故障。这两起事故令该机型再次面对外界质疑，而它一直被视为对波音公司的未来举足轻重。

波音正努力赢回外界对其旗舰机型的信心，并与空中客车 在更节省燃料的长线飞机市场展开竞争。最新的事故令波音的这些努力遭遇挫折。

旗下拥有Thomson Airways等六家欧洲航空公司的英国Tui Travel 表示，发生故障的飞机在从英国飞往佛罗里达的中途返航，并更换了几个部件。该公司没有说明更换了哪些部件，但与电池无关。

“我们希望令客户放心，我们对这架飞机完全有信心，而且若非100%确定安全性是不会让其起飞的，”TUI Travel的一位发言人表示。

埃塞俄比亚航空公司的波音飞机起火时正停放在希思罗机场，并无人员在飞机上，因此没有人受伤。不过事故导致机场关闭90分钟。

英国航空事故调查部门(AAIB)表示，受损的埃塞俄比亚航空客机正在希思罗的飞机库接受检查。

AAIB周六称，机尾上部有大面积热损伤，但损伤部位远离电池，“没有直接证据表明，二者有直接的因果关系”。